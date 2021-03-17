أمانة الرياض تكشف ملابسات حادث وفاة الطفلة ضحية الكلاب المفترسة

كشفت أمانة منطقة الرياض، الأربعاء، عن ملابسات وفاة الطفلة ضحية الكلاب المفترسة بضاحية الواشلة.

وقالت الأمانة في بيان: بمتابعة من الأمير فيصل بن بندر أمير المنطقة، أنهت اللجنة المشكلة بالأمانة تحقيقاتها بحادث الواشلة جنوب غرب العاصمة ورفعت النتائج والتوصيات العاجلة، والتي ستتم في تحييد الحيوانات الضالة.

وأشارت النتائج إلى أن الاحتصاص والمسؤوليات متعددة وتتشارك فيها عدد من الجهات لوجود موقع الحادثة في منطقة زراعية تبعد 55 كم عن النطاق العراني، بينما النطاق الإشرافي للبلديات ينحصر عما بداخل نطاق المدن العمراني للمدن والمحافظات ويكثر بالمناطق الزراعية رمي الحيوانات النافقة من قبل ملاك المزارع؛ ما ساهم في تزايد أعداد الكلاب الضالة في ظل الالتزام بضوابط عدم التعرض للحيوانات في المناطق الواقعة خارج حدود التنمية، تماشيًّا مع أنظمة الرفق بالحيوان وتعاميم الجهات البيئة المختصة.

وبحسب البيان، فإن اللجنة خرجت بتوصيات أبرزها ضرورة تنفيذ حملات مكثفة داخل النطاق العمراني لاستقصاء الكلاب الضالة والتكامل مع الجهات المختصة خارج النطاق وإزالة جميع الحيوانات النافقة من الأراضي المحيطة بالمزارع، إضافة إلى العمل على تأمين مستلزمات عاجلة لموارد الوقاية الصحية ومكافحة الحيوانات في المحافظات والمراكز التابعة للعاصمة.

وتضمنت التوصيات تشكيل فريق مختص يحدد احياجات عمل مكافحة الحيوانات الضالة في نطاق بلديات المنطقة والتأكيد على أهمية الدور التوعوي لتوضيح خطورة رمي الجيف وبقايا الأطعمة للحيوانات الضالة بطريقة عشوائية.

ورفع أمين المنطقة تقرير اللجنة إلى الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض متضمنًا التوصيات اللجنة التي وجه الأمير أمين المنطقة بتشكيلها لايجاد حلول عاجلة تسهم في تحييد الحيوانات الضالة.

وقدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لذوي طفلة «ضاحية الواشلة» -رحمها الله- التي تعرضت لحادثة مؤخرًا.

وسأل الأمير فيصل، في اتصال هاتفي أجراه بوالد الطفلة، المولى -عز وجل- أن يجبر مصاب ذويها، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وكان عم الطفلة شهد «4 أعوام» ضحية الكلاب المفترسة، كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة، التي تركت أثرًا مؤلمًا في نفوس كل من تابعها.

وتحدث عم الطفلة عبدالله العبدالسلام، مع قناة «السعودية»، قائلًا: يوم الجمعة الماضي، ذهبنا إلى الاستراحة بمنطقة الوشلة، وبعد صلاة العصر بحوالي عشر دقائق فوجئنا بأن البنت غير موجودة.

وتابع: «خرجت من باب الاستراحة، ويبدو أن الكلاب كانت موجودة هناك، فسحبتها على مسافة 200 متر من عند الباب»، مشيرًا إلى أن تلك الكلاب مسعورة بحكم طبيعة المنطقة؛ حيث تتغذى على الأغنام، فلم تفرق بين دم الإنسان والحيوان.

وأضاف: الأمر لم يستغرق أكثر من 3 دقائق.. الأم والأب خرجا على صوت النباح، فوجدا 5 كلاب ينهشون الطفلة.. الأم أخذت تصيح من هول المشهد، «الكلاب أكلوا بنتي»، بينما أخي فارس راح يقذفهم بالطوب كي يبعدهم عن الطفلة.. هرعنا جميعًا وأخذنا الطفلة إلى مستشفى الأمير عبدالرحمن الفيصل.

وتابع عم الطفلة: دخلت المستشفى حوالي الساعة 5.30 تقريبًا.. أجريت الإسعافات الأولية للطفلة، وكان طاقم المستشفى يطمئنا بأن البنت سليمة، إلا أنه بعد العشاء أبلغونا بالوفاة.

وأضاف: الكلاب منتشرة في المنطقة بشكل كبير جدًا، وبعد الواقعة ناشدت سكان المنطقة بالمحافظة على أولادهم حتى يتم القضاء على هذه المشكلة.