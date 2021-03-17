«الغذاء والدواء» تحذر من منتج للعناية بالبشرة.. يحوي بكتيريا وزرنيخ بنسبة عالية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج للعناية بالبشرة يحمل اسمHealth & Beauty Aztec Secret Indian Healing clay لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا والزرنيخ.

ونصحت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لديهم وشراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدرها.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن تعرض الجسم لفترات طويلة لمعدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمها في الجلد والشعر والأظافر؛ حيث يمكن أن يؤدي التعرض المزمن للزرنيخ لالتهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية كذلك قد يؤدي إلى أعراض أشد خطورة والتي تزداد كلما ازدادت فترة التعرض.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن البكتيريا توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج ومرحلة التعبئة والتغليف أو بسبب تعبئة وتخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة.

ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا أمرًا غير مسموح به إلا إذا كان التلوث من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به وقد يؤدي التعرض إلى نسب عالية من البكتيريا إلى مخاطر صحية على المستهلك، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

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