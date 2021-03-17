متحدث «الضمان الصحي» يعدد فوائد قرار إدراج الرعاية الصحية المنزلية

قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عثمان القصبي، إنَّ قرار إدراج الرعاية الصحية المنزلية لوثيقة الضمان الصحي سيقدم خدمات صحية عالية الجودة بتكلفة أقل.

وأضاف بمداخلة لقناة «الإخبارية»، إن الرعاية المنزلية تمكن الفريق الطبي من رعاية المريض داخل منزله، وجاء قرار إدراج الرعاية الصحية لوثيقة الضمان، وفق توجيهات القيادة الكريمة التي تعود قرارتها بالإيجابية للمقيمين والمواطنين.

وتابع «متحدث الضمان الصحي»، ستتاح توفير الخدمات من خلال التأمين بإدراج الأدوية الوريدية في المنزل؛ ما يقلل عدد أيام التنويم داخل المستشفيات.

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.

وشملت القرارات اعتماد منصة صحة منصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين القطاعات الصحية والجهات المعنية، وتكليف المركز الوطني للمعلومات الصحية بالتنسيق مع القطاعات الصحية لتصنيف التقارير وكيفية معالجتها، وعلى التزام القطاعات الصحية بتطبيق الآلية الموحدة للاستبدال والإحلال للأدوية المعدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما شملت قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إضافة خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن المنافع التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني مع إعطائها أولوية في الدراسة، والموافقة على اعتماد مبادرات الخطة التنفيذية لمشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية التي ورد فيها أدوار محددة للقطاعات الصحية المقدمة للخدمة والجهات التشريعية من أعضاء المجلس الصحي السعودي بالإضافة إلى شركة (نوبكو)، وتضمنت مؤشرات أداء مرحلية.