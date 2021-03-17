بالفيديو.. «العدل» توضح خطوات توثيق وصية

حددت وزارة العدل خطوات توثيق وصيّة عبر بوابة ناجز ضمن خدمات الوزارة الإلكترونية التي تتيح تنفيذ الخدمات دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية.

وأوضحت وزارة العدل عبر موقعها الإلكترونية أن خطوات توثيق وصية تتمثل في الدخول على بوابة ناجز ثم اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية ثم الانتقال إلى الحالات الاجتماعية.

وتابعت: الخطوة التالية تتمثل في اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم اختيار الخدمة المطلوبة ثم الجهة ثم تعبئة النموذج التوثيقي ثم تقديم الطلب وأخيرًا استلام إشعار بصدور الوثيقة، وفقًا لوزارة العدل.

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