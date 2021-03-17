20 مارس نهاية الشتاء فلكيًّا.. وبدء 92 يومًا من الاعتدال الربيعي

أفادت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الأربعاء، بأن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهد الاعتدال الربيعي، في الـ20 من مارس الجاري، وسيكون ذلك النهاية الفلكية للشتاء.

وفي بيان لهاـ قالت فلكية جدة: يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية حدوث الاعتدال الربيعي هذه السنة يوم السبت الموافق 20 مارس 2021م، عند الساعة 12:37 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:37 صباحا بتوقيت جرينتش).

ولفتت الجمعية إلى أن ذلك سيكون النهاية الفلكية للشتاء، وبداية الربيع الذي سيستمر 92 يومًا و17 ساعة و54 دقيقة.

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