شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / شاهد.. فيديو لتدمير التحالف مسيرة حوثية مفخخة باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر تحالف دعم الشرعيه في اليمن لقطات من عملية عسكرية تم تنفيذها بمحافظة عمران للتعامل مع مصادر التهديد الحوثي بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة .

وتبين اللقطات احباط عملية الهجوم الوشيك من قبل المليشيا الحوثية و كذلك الاستهداف الدقيق والمباشر للطائرة بدون طيار المفخخة و العناصر الارهابية من المليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والاطلاق.

ويوضح الفيديو الذي نشره التحالف استخدام المليشيا الحوثية لأحد الطرق بالمحافظة والذي يستخدمه المدنيين للتنقل ، كما قامت بتعطيل مناشط الحياة العامة وإغلاق الطريق امام المواطنيين استعدادا للتجهيز واطلاق الطائره بدون طيار ،

ما يعد مخالفاً للقانون الدولي الانساني وقواعده العرفية باستخدام البنية التحتية المدنية للاغراض العسكريه والاعمال العدائية والارهابية.