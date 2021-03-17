ثانوية بخميس مشيط تكرم المبادرين بتلقي لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

بادرت ثانوية حراء، التابعة لمكتب التعليم بمحافظة خميس مشيط بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، بتكريم عدد من منسوبيها الذين سارعوا بأخذ لقاح كورونا؛ تشجيعًا منها لهذه البادرة الصحية، ودعوة لبقية منسوبي المدرسة من الإداريين والمعلمين والطلاب المؤهلين للمسارعة في أخذ اللقاحات.

لقاح كورونا في المجتمع التعليمي:

وأوضح قائد المدرسة، محمد عايض آل مناع، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لحث المجتمع التعليمي على التطعيم ونشر ثقافة المبادرة ودعم جهود الجهات المعنية في هذا الخصوص، وبما يضمن تحقيق السلامة للجميع.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

إقبال كبير على مراكز اللقاحات:

وفي وقت سابق أوضحت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالًا متزايدًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية، لافتةً النظر إلى أن تطبيق صحتي أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

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