شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم اللقاح لمنسوبي وأعضاء نادي ضباط قوى الأمن بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي وأعضاء نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، وذلك في إطار استكمال تنفيذ الخدمات الطبية لخطتها في حملة "الوقاية أمان" التي دُشنت مؤخرًا.

وتقوم الخدمات الطبية من خلال فرقها الطبية بجولات ميدانية مكثفة في العديد من مناطق ومدن المملكة لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، إضافة إلى التنسيق مع القطاعات الأمنية لإعطاء اللقاح في المراكز الصحية التابعة لهذه القطاعات.

وتستمر "حملة الوقاية أمان" وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة، مع تقديمها لرسائل توعوية مختلفة عن أهمية التطعيم باللقاح ومأمونيته بإذن الله.