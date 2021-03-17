شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث أمانة الشرقية لـ "الخليج 365": مقطع الكلاب الضالة في حي الفاخرية غير صحيح.. وخارج المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفى المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان في تصريح لـ«الخليج 365»، ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (الأربعاء) عن مقطع فيديو لكلاب ضالة في حي الفاخرية بالدمام، وأضاف الصفيان أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي لكلاب ضالة في حي الفاخرية بالدمام غير صحيح وقديم وهو مقطع متداول خارج المملكة منذ فترة من الزمن، ودعا الصفيان الجميع لتحري الدقة وعدم ترويج الشائعات والحصول على المعلومة من المصادر الرسمية.

