شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة 407 أسرّة.. أمير المدينة: استئناف العمل بمشروع المستشفى الجامعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه الجلسة الأولى للمجلس في دورته الأولى للعام المالي 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس الأمير سعود بن خالد الفيصل، حرص مجلس المنطقة على دعم ومتابعة المشاريع وتقديم الدعم الكامل لتجاوز عقبات تنفيذها؛ لضمان استكمال تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المُحدد لها، مُشيراً لما قدمه رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، عن مشروع المستشفى الجامعي، المتضمن استئناف العمل في مشروع المستشفى خلال الربع الثاني من العام الحالي بحد أقصى بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وتبلغ مساحة المستشفى الجامعي في مرحلته الأولى حوالى ٧٠ ألف متر مربع وبسعة ٤٠٧ أسرة، تشمل أسرة التنويم، والعناية المركزة والطوارئ، وغرف التجهيز للعمليات وغرف الإفاقة، ووحدة غسيل الكلى، ووحدة المناظير، ووحدة الولادة، ووحدة جراحة اليوم الواحد، ووحدة العمليات، إضافة لمرافق تعليمية تخدم كليات الجامعة الصحية، ومرافق أخرى إدارية، وخدمات مساندة من الصيدلية والمعامل والمختبرات والأشعة الطبية ووحدة الممرضين والممرضات.

ويقع المستشفى الجامعي ضمن المدينة الطبية الجامعية التابعة لجامعة طيبة، على طريق الملك خالد (الدائري الثالث) التي تحتوي على مشاريع عديدة، منها مشاريع إنشاء الكليات الصحية، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وتُقدر تكلفة المشاريع تحت التنفيذ الحالية في المدينة الطبية بمبلغ إجمالي 1.3 مليار ريال، إضافة إلى مشروع محطة التحويل الكهربائية التي تقدر قيمتها بحوالى 186 مليون ريال.

من جهته، أوضح أمين عام المجلس المهندس محمد عباس، أن مجلس المنطقة، استعرض خلال الاجتماع الميزانيات المعتمدة للجهات بالمنطقة للعام المالي 2021، وأصدر توصيته بالتأكيد على الجهات بالمنطقة بالاستفادة الكاملة من الميزانيات المعتمدة لها هذا العام، واستكمال طرح مشاريعها وإبرام عقودها، ومتابعة التنفيذ وإجراءات الصـرف خلال العام المالي الحالي.

وأفاد المهندس عباس أن المجلس استعرض ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة العام عن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة خلال السنة المالية 2019، وأوصى بأن تقوم الجهات المعنية بمعالجة ما تم رصده من الملاحظات الواردة بتقرير الديوان العام للمحاسبة 2019، والرفع لرئيس المجلس بتقرير عن النتائج، بحيث تتم متابعة سداد تلك الملاحظات من قبل اللجان المختصة بالمجلس بعد ورود إفادات الجهات، إضافة لاستعراض المجلس لخطط لجانه للعام 2021، واتخاذه عددا من القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.