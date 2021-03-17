إنهاء معاناة مواطن و3 مقيمين بالخرج كانوا يعانون كسورًا في الفقرات

تمكن فريق طبي من قسم جراحة الأعصاب بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج من إنهاء معاناة مواطن و ثلاثة مقيمين كانوا يعانون من كسور في الفقرات.

وجرى استقبال الحالات في قسم الطوارئ والإسعاف بعد تعرضهم لحوادث سير، وبعد عمل الإجراءات الطبية اللازمة تقرر لهم إجراء العمليات من قبل فريق طبي متخصص بجراحة الأعصاب بقيادة استشاري جراحة أعصاب إبراهيم علي أبوهنية واستشاري جراحة أعصاب محمد عرفان وإخصائي جراحة أعصاب إسماعيل الغطريفي.

وفي التفصيل كانت الحالة الأولى لمقيم في العقد الثالث كان يعاني من كسر في الفقرة الثانية عشرة الصدرية ضاغط على القناة الفقرية وغير مستقر، وأجريت له العملية لتثبيت الفقرات الصدرية من الفقرة العاشرة وحتى الثانية القطنية بمسامير وشرائح.

وفي ذات السياق تم إجراء العملية الثانية لمواطن في العقد السادس كان يعاني من كسر في الفقرة القطنية الأولى الصدرية ضاغط على القناة الفقرية وغير مستقر، قام الفريق الطبي بتثبيت الفقرات الصدرية من الفقرة الثانية عشرة حتى الثالثة عشرة القطنية.

كما تم إجراء عملية ثالثة لمقيم سوري في العقد الرابع بتثبيت الفقرات القطنية بمسامير من الفقرة الأولى حتى الرابعة بعد تعرضه لكسر في الفقرة الثانية القطنية.

وفي حالة أخرى لمقيم في العقد الرابع كان يعاني من كسر في الفقرة الثانية عشر الصدرية ضاغط على الحبل الشوكي والقناة الفقرية، قرر الفريق الطبي إجراء عملية تثبيت الفقرات من العاشرة الصدرية وحتى الثانية القطنية مع إزالة الضغط على القناة الفقرية الثانية عشرة، وتكللت جميع العمليات بالنجاح.

يذكر أن الحالات المشابهة بالسابق كانت يتم تحويل المريض إلى مستشفيات أخرى، ومن خلال التطوير المستمر واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة أصبح بالإمكان إجراؤها بالمستشفى وبكفاءة عالية.