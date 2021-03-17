إغلاق نادٍ نسائي ومعمل للكنب بالشرائع في مكة

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ناديًا رياضيًا نسائيًا ومعملًا للكنب، وذلك خلال الجولة المشتركة، بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية قيام الفِرق الرقابية بقسم وحدة الرقابة النسائية، بحملة رقابية مكثفة على النوادي الرياضية النسائية في نطاق البلدية، أسفر عنها إغلاق نادٍ رياضي نسائي لوجود آثار قوارض، وتدنٍّ في مستوى النظافة، إضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية؛ حيث تم إغلاقه فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وفي السياق ذاته رصدت الفرق الرقابية الميدانية خلال جولاتها معملًا لتفصيل الكنب مخالفًا للاشتراطات البلدية؛ حيث تم مصادرة جميع الأدوات ومكائن الخياطة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع وإغلاقه فورًا.

وأكدت وكالة البلديات استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المعامل والمستودعات في العاصمة المقدسة، ومتابعة الأنشطة المختلفة كافة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.