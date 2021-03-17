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بالصور.. وفد من «البيئة» يزور المعهد التقني للألبان

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الرياض - محمد عبدالله - بحث تطوير الكادر السعودي في مجال صناعة الأغذية

زار وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة، المعهد التقني للألبان والأغذية، للاطلاع على مرافق وبرامج المعهد التقني للألبان والأغذية.

كان في مقدمة الوفد، الدكتور سليمان الخطيب مدير عام إدارة الثروة النباتية والدكتور علي الشيخي، مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، المهندس عبدالله الحوتان، نائب مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية، مدير مبادرة توطين مهنة مربي النحل.

وشهدت الزيارة التي التقى خلالها الوفد، عددًا من المتدربين في المعهد، اجتماعًا لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير الكادر السعودي في مجال صناعة الأغذية.

وفي ختام الزيارة وجه إبراهيم بن سعود العقيلي، المدير التنفيذي للمعهد، الشكر لأعضاء البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية لدعمهم وحرصهم على تعزيز وتأهيل الكادر السعودي.

وأكد العقيلي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حريصة على دعم الكادر السعودي في قطاع صناعة الغذاء وتأتي هذه الزيارة ضمن مجموعة من الزيارات لتطوير البرامج المشتركة في التدريب والتأهيل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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