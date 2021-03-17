«الأرصاد» عن طقس الأسبوع المقبل: ارتفاع وانخفاض في الحرارة وفرص للأمطار

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، توقعاته للحالة الجوية التي تشهدها المملكة اعتبارًا من وسط الأسبوع المقبل.

وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي: اعتبارًا من وسط الأسبوع المقبل يُتوقع ـ بمشيئة الله ـ أن تتأثر شمال وغرب ووسط المملكة، ثم شرق وجنوب المملكة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وتوقع المركز، أن تواكب تلك تفاوتًا في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض، وفرص لهطول الأمطار على شمال المملكة.

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