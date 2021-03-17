تركز على تبادل الخدمات والبضائع.. اتفاقية تعاون بين «سار» والاتحاد للقطارات

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» وشركة «الاتحاد للقطارات» الإماراتية، اتفاقية تعاون مشتركة تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تبادل الخدمات والبضائع.

ويتضمن نطاق الاتفاقية التي وقعها كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور بشار بن خالد المالك والمهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات «عن بعد»، أربعة مجالات رئيسية للتعاون هي (تبادل القاطرات والعربات، وشراء قطع الغيار، وتبادل الكفاءات والخبرات).

وقال المالك: إن الاتفاقية تأتي في ظل العلاقة الاستراتيجية بين المملكة ودولة الإمارات العربية الشقيقة بما يربطهما من علاقات تاريخية ورؤية مستقبلية طموحة، ومواقف ورؤى متطابقة وواضحة، يعززها التعاون المشترك في ظل التنسيق والتعاون والتشاور المستمر بين البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتماشى مع دور (سار) التكاملي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة في شتى القطاعات، لا سيما قطاع الخطوط الحديدية الذي يحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، ما أسهم في تطويره وتقدمه خلال السنوات الأخيرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في أن تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

وأضاف المالك أن الاتفاقية تؤكد قدرة (سار) على تبني نماذج وشراكات مختلفة تسهم في تطوير عملياتها، إذ تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات للخدمات المشتركة في مجال المشتريات والتقنية، وترتيبات توفير القاطرات والعربات، وتوفير قطع الغيار، بما يقلل من التكاليف التشغيلية على الطرفين، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات والإمكانات الوطنية التي تمتاز بها (سار).

من جانبه، قال المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: "تحظى هذه الاتفاقية بأهمية استراتيجية نظرًا للعلاقات الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الرشيدة للبلدين، وتأتي امتدادًا للتعاون المستمر بين الاتحاد القطارات والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، والتي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل قطاع النقل بالسكك الحديدية والخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف المهندس شادي ملك: تنسجم هذه الاتفاقية مع مساعي الاتحاد للقطارات ودورها الاستراتيجي في تطوير منظومة قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية على مستوى دولة الإمارات؛ لضمان تقديم مساهمتها في المسيرة التنموية الشاملة والجهود الرامية لتحقيق الرؤية الاقتصادية والاستراتيجيات الحكومية للدولة مع الاستفادة بالشكل الأمثل من الموارد والقدرات المتاحة. ونأتي إلى هذا التعاون بخبرات متميزة على صعيد العمليات التشغيلية تدعمها كفاءات وطنية بما يساهم في عملية نقل المعرفة مع الأشقاء في المملكة بما ينعكس إيجابًا في عملية تطوير قدرات وكفاءات الجانبين وموائمتها مع متطلبات المرحلة المقبلة من العمل المشترك لتطوير هذا المشروع الطموح.

تأسست الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عام 2006 لتنفيذ مشروع الخطوط الحديدية الرامي لربط شمال المملكة بشرقها ومركزها وتشغيله وإدارته وفق أفضل معايير السلامة والاستدامة المطابقة للمعايير العالمية. ولشركة (سار) دورًا محوريًا في تنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية عبر مساهمتها في قطاع النقل من خلال خدمات الشحن والركاب بين المدن، بالإضافة إلى دورها اللوجستي في نقل المنتجات التعدينية وخلق فرص واعدة عبر تمكين القطاعات الصناعية مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون مركز ربط للقارات الثلاث ومن خلال الاعتماد على النقل عبر الخطوط الحديدية بما يسهم في خفض انبعاثات الكربون وتقليل استهلاك الوقود. ويمكن للمهتمين زيارة موقع الشركة أو التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، إنستجرام للحصول على أي معلومات أو استفسارات حول الخدمات أو عبر الرقم الموحد للشركة 92000032