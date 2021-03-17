«المركزي»: الفوركس غير المرخص محفوف بمخاطر عديدة

حذّر البنك المركزي السعودي «ساما» من التعامل بأنشطة الفوكس غير المرخصة.

وأوضح البنك المركزي السعودي «ساما» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الفوركس غير المرخص محفوف بمخاطر عديدة.

وأكد البنك المركزي السعودي «ساما» أن أنشطة الفوركس غير المرخصة لا تخضع لجهات رقابية وإشرافية لحماية الاستثمارات.

وكان البنك المركزي السعودي وجّه 6 نصائح هامة لتجنب الاحتيال المالي عند التعامل مع المؤسسات المالية، وتتمثل هذه النصائح في:

- التأكد من تراخيص وقانونية المؤسسات المالية قبل التعامل معها.

- عدم التقدم للحصول على أي منتجات تمويلية وأنت على علم بعدم قدرتك على السداد.



- عدم الاستثمار بأدوات مالية إذا لم تكن مُلمًّا بها.

- عدم تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان للبيع بالتقسيط.

- قراءة شروط وأحكام عقد التمويل أو الشراء أو اتفاقية الاستثمار بدقة قبل التوقيع.

- عدم الانجرار وراء الإعلانات البراقة دون التأكد من صحتها.

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