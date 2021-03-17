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السعودية | فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي رجال

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 7:36 مساءً, 17 مارس 2021 م

المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة ( جندي ) رجال.
وسيبدأ استقبال طلبات القبول خلال المدة من يوم السبت 7 / 8 / 1442هـ وحتى يوم الخميس 12 / 8 / 1442 هـ عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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