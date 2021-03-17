السعودية | فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي رجال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي رجال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 7:36 مساءً, 17 مارس 2021 م
المناطق - واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للأمن العام برتبة ( جندي ) رجال.
وسيبدأ استقبال طلبات القبول خلال المدة من يوم السبت 7 / 8 / 1442هـ وحتى يوم الخميس 12 / 8 / 1442 هـ عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa.