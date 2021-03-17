شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبحث سبل التعاون في مجالات الفضاء مع الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -عبر الاتصال المرئي- اليوم بمعالي أمين إدارة الفضاء الهندية ورئيس هيئة الفضاء ورئيس منظمة الأبحاث الفضائية بالجمهورية الهندية الدكتور كايالاسافاديو سيفان .

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المرتبطة بقطاع الفضاء.

كما استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون في المهمات الفضائية والتقنية، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في وقت سابق.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.