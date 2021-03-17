الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

فيديو.. لحظة تدمير زورق مفخخ حوثي قبل تنفيذ هجوم وشيك مقابل الصليف اليمنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو، لحظة تدمير التحالف العربي لدعم الشرعية لزورق مفخخ تابع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل الصليف اليمنية.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم أمس أنه نجح في تدمير زورق مفخخ للميليشيات الحوثية، قبل تنفيذ هجوم وشيك مقابل الصليف.

وقال التحالف: إن الميليشيات الحوثية تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة للهجمات من محافظة الحديدة.

التحالف يتصدى للعمليات الإرهابية الحوثية

وكان صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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