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جمعية حياتنا توقع أهم شراكاتها وسعود الطبية مشرفاً على العيادة الافتراضية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

جمعية حياتنا توقع أهم شراكاتها وسعود الطبية مشرفاً على العيادة الافتراضية

بهدف مكافحة عدد من الأمراض المزمنة والتوعية بمسبباتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضمن خطة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية “حياتنا” في تعزيز وتفعيل الشراكات النوعية، وقعت ‫الجمعية اتفاقية استراتيجية مع مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بكل من رئيس مجلس إدارة الجمعية عاطف بن محمد سرور والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، وأحمد بن شندل العنزي وذلك لتفعيل عدد من المبادرات ومنها “عيادة حياتنا” الافتراضية والتي تعتبر من البرامج النوعية والمتميزة حيث تعد الأولى من نوعها في المملكة تعنى بمكافحة عدد من الأمراض المزمنة والتوعية بمسبباتها وطرق الوقاية منها وتعزيز النشاط البدني والتغذية الصحية لدى عموم المجتمع والتي ترتبط بأهداف ورؤية المملكة 2030.

جمعية حياتنا توقع أهم شراكاتها وسعود الطبية مشرفاً على العيادة الافتراضية - متابعات الخليج 365

إشراف صحي: 

واشتملت الاتفاقية على الإشراف الصحي للعيادة ومراجعة البروتوكولات الوقائية والتعاون في تنفيذ الجلسات الوقائية وتزويد العيادة بالتحاليل والتقارير الطبية وتوفير عيادة مجانية للمراجعين والاستفادة من المرافق والتجهيزات في المدينة الطبية.

فعاليات ودورات: 

كما تضمنت الاتفاقية تنفيذ الفعاليات والدورات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.

جمعية حياتنا توقع أهم شراكاتها وسعود الطبية مشرفاً على العيادة الافتراضية - متابعات الخليج 365وقال ماجد الشمري مدير العلاقات العامة والإعلام في حياتنا إن العيادة ستستقبل المحالين من مدينة الملك سعود من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية حياتنا تستعد خلال الفترة القادمة إلى إطلاق عيادتها الافتراضية وقد قدمت الجمعية دعوة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لرعاية حفل تدشينها.

جمعية حياتنا توقع أهم شراكاتها وسعود الطبية مشرفاً على العيادة الافتراضية - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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