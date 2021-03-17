جمعية حياتنا توقع أهم شراكاتها وسعود الطبية مشرفاً على العيادة الافتراضية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضمن خطة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية “حياتنا” في تعزيز وتفعيل الشراكات النوعية، وقعت ‫الجمعية اتفاقية استراتيجية مع مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بكل من رئيس مجلس إدارة الجمعية عاطف بن محمد سرور والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، وأحمد بن شندل العنزي وذلك لتفعيل عدد من المبادرات ومنها “عيادة حياتنا” الافتراضية والتي تعتبر من البرامج النوعية والمتميزة حيث تعد الأولى من نوعها في المملكة تعنى بمكافحة عدد من الأمراض المزمنة والتوعية بمسبباتها وطرق الوقاية منها وتعزيز النشاط البدني والتغذية الصحية لدى عموم المجتمع والتي ترتبط بأهداف ورؤية المملكة 2030.

إشراف صحي:

واشتملت الاتفاقية على الإشراف الصحي للعيادة ومراجعة البروتوكولات الوقائية والتعاون في تنفيذ الجلسات الوقائية وتزويد العيادة بالتحاليل والتقارير الطبية وتوفير عيادة مجانية للمراجعين والاستفادة من المرافق والتجهيزات في المدينة الطبية.

فعاليات ودورات:

كما تضمنت الاتفاقية تنفيذ الفعاليات والدورات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.

وقال ماجد الشمري مدير العلاقات العامة والإعلام في حياتنا إن العيادة ستستقبل المحالين من مدينة الملك سعود من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية حياتنا تستعد خلال الفترة القادمة إلى إطلاق عيادتها الافتراضية وقد قدمت الجمعية دعوة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر لرعاية حفل تدشينها.



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