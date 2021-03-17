الأعمار المصرح لها بالعمرة من 18 إلى 70 عاماً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الحج والعمرة إنه بإمكان المستفيدين من تطبيق اعتمرنا تكرار العمرة بعد أدائها وانتهاء التصريح الحالي، في حين يمكن إصدار تصريح جديد في أقرب فرصة متاحة في حال إلغاء التصريح السابق.

وأوضحت الوزارة أن التنظيم الحالي لحجز العمرة يسمح بإصدار تصريح كل 15 يوماً، مؤكدة أن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 عاماً.

إصدار التصاريح:

وحول إمكانية إصدار التصاريح، أوضحت الحج والعمرة أنها متاحة حتى 18 شعبان الجاري فقط، أي نهاية شهر مارس، مؤكدة أن الإمكانية تتاح يومياً على تطبيق اعتمرنا، وأن خدمة النقل اختيارية.

ولفتت إلى أن عدم وجود إمكانية للحجز حاليًا لا يعني أنه لا يتم عرضها يوميًا، إذ يتم حجزها خلال دقائق بسبب كثافة أعداد مستخدمي التطبيق (أكثر من مليونَي مستخدم)، وقالت: ما زلنا في المرحلة الثالثة من عودة العمرة.



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