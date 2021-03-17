جامعة نايف العربية تعلن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة نايف العربية عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا “ماجستير، دبلوم عالي” للعام الدراسي 2021-2022م (1443هـ) الأحد المقبل 21 مارس حتى 8 إبريل 2021م.

تفاصيل أخرى:

وقالت جامعة نايف العربية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للجامعة من: هنا.



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