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جامعة نايف العربية تعلن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

جامعة نايف العربية تعلن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا

قالت إنه من يوم الأحد المقبل 21 مارس حتى 8 إبريل 2021

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة نايف العربية عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا “ماجستير، دبلوم عالي” للعام الدراسي 2021-2022م (1443هـ) الأحد المقبل 21 مارس حتى 8 إبريل 2021م.

تفاصيل أخرى: 

وقالت جامعة نايف العربية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للجامعة من: هنا.

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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