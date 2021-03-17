وزير الطاقة يستعرض مع نظيره الكويتي التطورات الإيجابية لاتفاقيتي المنطقة المقسومة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم مع معالي وزير النفط الكويتي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس الذي يزور المملكة، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتعددة.

تعاون بين البلدين:

واستعرض سمو وزير الطاقة مع نظيره الكويتي التطورات الإيجابية التي انعكست على التعاون بين البلدين، بعد مرور أكثر من عامٍ على توقيعهما الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين، التي جسّدت العلاقة الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ودفعت باتجاه تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

كما ناقش الوزيران الخطوات التالية التي تستهدف تعزيز ما تحقق من نجاحٍ في تنفيذ الاتفاقية والمذكرة، والسير بهما قُدماً نحو تحقيق المزيد مما فيه صالح البلدين وشعبيهما.

وجرى خلال اللقاء كذلك بحث أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين لدعم استقرار السوق والمحافظة عليه، ودورهما الفاعل ضمن اتفاقية أوبك بلس التي أدت إلى تسارع وتيرة إعادة التوازن لسوق البترول العالمية.

وختم الوزيران لقاءهما بالتأكيد على أهمية العمل المشترك، واستمرار التشاور بين البلدين للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتحقيق المزيد منها.



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