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أهداف المركز الوطني للتخصيص وأبرز القطاعات المستهدفة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

أهداف المركز الوطني للتخصيص وأبرز القطاعات المستهدفة

تقرير سلط الضوء على المبادرات والمشاريع المساهمة في العملية

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم مركز التواصل والمعرفة المالية تقريرًا يوضح أهداف المركز الوطني للتخصيص وأبرز القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

كما أوضح التقرير الذي نشره التواصل الحكومي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء المبادرات والمشاريع القائمة التي تساهم في عمليات تخصيص الأصول والخدمات الحكومية في عددٍ من القطاعات.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: هنا.

الموافقة على نظام التخصيص

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق مساء أمس على اعتماد نظام التخصيص في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نبذة تعريفية عن نظام التخصيص

كما نشر المركز الوطني للتخصيص نبذة تعريفية عامة عن نظام التخصيص، والممكنات النظامية، وضوابط عقود التخصيص كالتالي:

5 مزايا لنظام التخصيص.. كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق النزاهة والشفافية - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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