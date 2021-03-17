شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحدد مواعيد اختبارات الوظائف الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الموارد البشرية عن موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين للوظائف الصحية لعام 1442هـ، ونوه المتحدث باسم الجامعة المهندس طفيل اليوسف بأن الاختبار سيكون في مبنى العمادات المساندة يالمدينة الجامعية يوم الأحد 8 شعبان 1442هـ، الموافق 21 مارس 2021، وستكون الاختبارات على 3 فترات، بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد وإبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، مؤكدا أهمية الالتزام بالموعد المحدد وإبراز الهوية الوطنية أو جواز السفر، متمنياً التوفيق للجميع.

