شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة الطاقة تُنفذ 2560 جولة على منافذ بيع سخانات المياه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة 2566 جولة رقابية على منافذ بيع ومستودعات أجهزة سخانات المياه الكهربائية المنزلية؛ للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات. وشملت الجولات كلاً من: الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، والحدود الشمالية، وجازان، والباحة، والقصيم.

وكشفت الجولة الرقابية التزام جميع منافذ بيع ومستودعات أجهزة سخانات المياه الكهربائية بتوفير بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات. وشاركت في الجولة الرقابية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

‏