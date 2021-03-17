“السويلم”: “الإسكان” مستمرة في ضخ المزيد من التسهيلات للأسر بجميع المناطق

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أكد سيف بن سالم السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الوزارة مستمرة في ضخ المزيد من الخيارات والحلول والتسهيلات السكنية للأُسر السعودية في جميع مناطق السعودية.

وتفصيلاً، أشار “السويلم” خلال نشرة الرابعة على قناة العربية إلى أن الوزارة تعلن في منتصف كل شهر أعداد المستفيدين من برنامج سكني للشهر السابق. مضيفًا بأن الوزارة أعلنت مستهدفها لهذا العام 20/ 21 بخدمة 220 ألف أسرة من خلال 100 ألف قرض و30 ألف أرض و50 ألف وحدة سكنية، على أن يكون من بين هؤلاء ما لا يقل عن 150 ألف أسرة، تسكن فعليًّا في منازلها.

وكشف متحدث الشؤون البلدية عن توقعات بأرقام متصاعدة في أعداد المستفيدين من الخيارات والحلول المتنوعة التي توفرها الوزارة عبر برنامج سكني.

وكان برنامج “سكني” قد أعلن استفادة 20.290 أسرة خلال شهر فبراير الماضي من حلوله وخياراته المتنوعة، بينها 16.012 أسرة سكنت في منازلها في رقم يُعد الأعلى منذ انطلاق البرنامج.

يأتي ذلك ضمن الإعلان الشهري للبرنامج عن أعداد المستفيدين. وقد وصل إجمالي الأسر التي استفادت خلال شهرَي يناير وفبراير الماضيَين إلى 45.764 أسرة، منها 31.619 أسرة سكنت منازلها، وذلك في استمرار لجهود البرنامج في إتاحة حلول التملك ضمن مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030) للوصول بنسبة التملك السكني إلى 70 %.

وأوضح البرنامج في بيان له أن مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة خلال شهرَي يناير وفبراير من العام الجاري تجاوز 19 ألف أسرة، وأكثر من 13 ألف أسرة استفادت من خيار البناء الذاتي، وفضلت 7599 أسرة الاستفادة من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، وأكثر من 4880 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأشار البرنامج إلى استمرارية أعمال التنفيذ والبناء ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين؛ إذ تشهد 60 مشروعًا سكنيًّا تطورًا متسارعًا تمهيدًا لبدء تسليمها للأسر المستفيدة، وتأتي ضمن 95 مشروعًا توفر 141 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، تتوزع معظمها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي توفر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفيلات والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل (ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الجوهرة في جدة).

ويتيح البرنامج حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع “سكني”، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات إضافية مثل المستشار العقاري، وتحمُّل ضريبة التصرفات العقارية، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية،وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن استفادة أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاق البرنامج في 2017، منها أكثر من 390 ألف أسرة جديدة خلال عام 2020، منها 138 ألفًا سكنت منازلها.

ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم ضمن خيارات وحلول متعددة، ودفعة أولى ميسرة.

Source sabq

