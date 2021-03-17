“التقاعد” تتيح خدمة جديدة لموظفي القطاع العام

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أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد لموظفي القطاع العام خدمة جديدة تمكنهم من الإطلاع على البيانات الوظيفية

وقالت المؤسسة أنه يمكن لموظف القطاع العام(المشترك) الاطلاع على بياناته الوظيفية والشخصية المسجلة لدى المؤسسة من خلال خدمة “بيانات الاشتراك” ، وذلك بناءً على ما تم تزويده من قبل الجهات الحكومية.

وتشمل البيانات ” تاريخ بداية الخدمة الحالية، السلم، وأخر مرتبة، وأخر درجه، والراتب الأساسي”

وأشارت إلى أن خطوات الخدمة هي تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة “بيانات الاشتراك” من القائمة الجانبية

Source slaati

