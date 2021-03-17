تعيين “سيف السويلم” متحدثاً رسمياً لوزارة “الشؤون البلدية والقروية والإسكان”

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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، قراراً يقضي بتعيين سيف بن سالم السويلم متحدثاً رسمياً للوزارة.

وكان السويلم التحق بوزارة “الإسكان” سابقاً منذ العام 1431هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة، والماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة الملك سعود.

وحصل السويلم على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، كما عمل في الصحافة، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية.

Source akhbaar24.argaam

