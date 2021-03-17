لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. توقيع مذكرة تفاهم بين “النيابة العامة” و”الزكاة والدخل”

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وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل أبانمي، في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشتمل المذكرة على التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة مخاطر هذه الجرائم، وكذلك عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين في النيابة العامة والهيئة العامة للزكاة والدخل، من أجل رفع مستوى التعاون والتنسيق وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة.

وتطرقت إلى وضع آلية عمل تسهم في الربط الإلكتروني بين الجهازين، بهدف تبادل البيانات والمعلومات بشكل سريع وآمن، ويعزز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب اختصاص كل جهة.

Source akhbaar24.argaam

