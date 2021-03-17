أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في المملكة خلال فبراير2021

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر فبراير2021 مقارنةً بنفس الشهر من عام 2020، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).

وجاء كلٌ من (عنب محلي، ودجاج مجمد محلي “الوطنية”، ولبن زبادي/ روب، ولبن طازج محلي، تفاح أصفر، وبيض محلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (ثوم صيني، وكوسة محلي، وخيار محلي، وطماطم محلي، وطماطم مستورد) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

Source akhbaar24.argaam

