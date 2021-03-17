“جي إم سي” تعلن عن إصدارها الأول من السيارة الكهربائية HUMMER EV (صور)

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أعلنت شركة “جي إم سي” عن موعد إطلاق الإصدار الأول من سيارتها الكهربائية بالكامل HUMMER EV، والتي تتمتع بأداء استثنائي مع بطارية Ultium.

وستطلق الشركة الإصدار الأول من السيارة خلال عام 2022، وتتميز بخاصية CrabWalk التي تمكّنها من السير بشكل انحرافي، ومزودة بكاميرات سفلية بخاصية “ألترافيجين”، ويصل مدى سرعتها إلى 350 ميلا/ ساعة.

وصُممت السيارة لتكون أول شاحنة عملاقة تعمل بالكهرباء بالكامل وقادرة على السير والتحرك بحرية في الأجواء الباردة والثلجية، حيث تم تزويدها بمحرك تقدّر قوته بـ 1000 حصان وبعزم دوران يصل إلى 11.5 ألف رطل/ قدم.

وتوفر السيارة، إلى جانب ميزة مساعدة السائق التي توفر القيادة بدون استخدام اليدين، إمكانية تغيير الحارة على الطريق تلقائيًا، فضلاً عن ميزة CrabWalk لصعود المنحدرات والطرق الوعرة بشكل سلس وانسيابي.

Source akhbaar24.argaam

