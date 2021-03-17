أخبار السعودية اليوم.. خبير طقس يوضح أسباب ظهور الزواحف والثعابين خلال الأيام الجارية.. و«الموارد البشرية» توضح التزامات صاحب العمل الجديد

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث انطلقت في العاصمة الرياض أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، وإلى التفاصيل:

برعاية ولي العهد.. إطلاق برنامج «صُنع في السعودية ».. 28 مارس الجاري

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يُطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، في الـ28 من شهر مارس الجاري، برنامج «صُنِع في السعودية» الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله.

ويأتي الإعلان عن برنامج «صُنع في السعودية» من منطلق اهتمام وحرص سمو ولي العهد على دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تأكيد زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات.

السعودية تُدين اقتحام قصر المعاشيق.. وتؤكد: تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لحقن دماء اليمنيين

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات، اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق يوم الثلاثاء 3 شعبان 1442هـ، وتؤكد المملكة دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 30 ديسمبر 2020م برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.

الزعاق يوضح أسباب ظهور الزواحف والثعابين خلال الأيام الجارية

أوضح الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، سر خروج الزواحف والثعابين من جحورها هذه الأيام، وقال: «خلال هذه الأيام، يدخل موسم الحميمين الذي سُمِّي بهذا نسبةً إلى حُمُو باطن الأرض ووجه السماء»، مشيرًا إلى أنه آخر مواسم البرد، وأضاف أن «حمو الحميمين يتولَّد عنه خروج الزواحف السامة والعقارب والثعابين وجميع أنواع الحشرات من بياتها الشتوي»، مؤكدًا أنه في هذا الموسم يزداد تبخير الأرض للرطوبة، فتتشكَّل، بفعل التسخين الذاتي، السحب المسماة «المراويح».

إغلاق 12 مسجدًا في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، 12 مسجدًا مؤقتًا، في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين. وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «باشرت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 38 يومًا 306 مساجد، تم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

«الغرف السعودية» تعدد مزايا موافقة خادم الحرمين على نظام التخصيص

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ على نظام التخصيص؛ تُعزز فرص القطاع الخاص –سواء كان محليًّا أو دوليًّا– للاستثمار في 16 قطاعًا حكوميًّا مستهدفًا بالتخصيص. وقال العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «موافقة مجلس الوزراء برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين على نظام التخصيص؛ تعزز فرص القطاع الخاص، المحلي أو الدولي، للاستثمار في 16 قطاعًا حكوميًّا مستهدفًا بالتخصيص، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتنوع الاقتصادي، والتنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن».

«الموارد البشرية»: صاحب العمل الجديد يتحمَّل رسوم الإقامة ورخصة العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صاحب العمل الجديد يتحمَّل رسوم الإقامة ورخصة العمل؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين. وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتحمَّل صاحب العمل الجديد رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات».

انطلاق اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في الرياض

أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف أن المجلس الوزاري سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي استضافتها محافظة العلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

الأمن العام يضبط 5 أشخاص مخالفين لنظام البيئة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق (جازان ومكة المكرمة والرياض)، 5 أشخاص مخالفين لنظام البيئة: 4 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 5 مركبات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية. وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن الحالة تشمل (الحناكية – العلا – العيص – المدينة المنورة – خيبر – وادي الفرع)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ونبَّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة على منطقة الرياض، تضمَّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، وتشمل (الأفلاج – الخرج – الدوادمي – الزلفي – السليل – العاصمة الرياض – المجمعة – حوطة بني تميم – رماح – عفيف – وادي الدواسر) والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

«الحصيني»: أمطار متفاوتة ورياح مثيرة للأتربة على 3 مناطق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواءً حارة نهارًا معتدلةً ليلًا على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، ومحدودة ومتفرقة على أجزاء من مناطق عسير والمدينة وشمال الشرقية، مع رياح مثيرة للأتربة، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة، معتدلة ليلًا، من حارة نسبيًّا إلى معتدلة على الشرقية الشمالية والمرتفعات، باردة ليلًا».

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