«التعاون الإسلامي» تشدد على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

شدَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية، والمساعدة في حقن الدماء ورأب الصداع، بالإضافة إلى دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، مشيرًا إلى متابعة الأمانة التطورات الأخيرة في اليمن، وخاصةً الأحداث التي جدَّت أمس، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع اليمن ودعمها الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، للاستجابة لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم.

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