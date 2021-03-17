3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وتصدرت 3 مناطق عدد الإصابات الجديدة، فسجلت منطقة الرياض 144 حالة وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 80 حالة ومكة المكرمة بتسجيل 70 حالة.



وسجلت منطقة الحدود الشمالية 25 حالة وحائل والقصيم 16 حالة لكل منهما، والمدينة المنورة 13 وتبوك 8 وجازان 6، وعسير 5 وسجلت منطقتا الجوف والباحة 4 حالات لكل منهما وسجلت منطقة نجران حالتين.

وأعلنت الوازرة تسجيل 7 حالات وفيات، وتسجيل 231 حالة تعاف؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 373.361.

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