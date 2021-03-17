«الصحة»: 393 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 231 حالة ووفاة 7 أشخاص

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 383499 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّه تم تسجيل 231 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 373361 حالة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6585 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا.

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنّ الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا، تتمثل في «الشعور بالتعب – الصداع - ألم في موضع الحقن - آلام في العضلات - الشعور بالتوعّك - ارتفاع درجة الحرارة - رعشة بالجسم»، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يمكن وضع كمادات باردة وتناول مسكن الألم مثل باراسيتامول بالجرعة المناسبة للحالة الصحية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين والذي قال فيه «السلام عليكم أنا أخذت اللقاح أكسفورد الأحد الماضي وزالت كل أعراض اللقاح لكن ما زال موضع الوخز فيه انتفاخ وحرارة وألم، وملمسه قاسٍ؟، هل طبيعي أم أزور طبيب؟».

وأضافت: «ويمكن وضع كمادات باردة وتناول مسكن الألم مثل باراسيتامول بالجرعة المناسبة للحالة الصحية.. عافاكم الله».

وكانت وزارة الصحة قد حثت الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

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