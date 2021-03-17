«الغذاء والدواء» توضح الاشتراطات المطلوبة للعصائر والمشروبات المقدمة بالمطاعم والمحلات

أوضحت هيئة الغذاء والدواء الاشتراطات التي يجب توافرها في العصائر الطازجة والخلطات والمشروبات التي يتم بيعها في محلات العصائر والمطاعم والمقاهي.

ونشرت الهيئة إنفوجرافًا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر توضح فيه الاشتراطات التي يجب توافرها على قوائم الطعام أو المشروبات واللوحات الإلكترونية، وهي:

– يجب كتابة اسم المنتج حسب نوعه (عصير/كوكتيل/شراب/نكتار).

– يجب الإفصاح عن محتوى المنتج من السعرات الحرارية.

– يجب الإفصاح عن مسببات الحساسية.

– يجب الإفصاح عن جميع مكونات المنتج مثال (عصير مشكل يحتوي على تفاح، برتقال، مانجو).

– يجب عدم وضع أي عبارات تضليلية مثل (الخلطة السحرية أو عصائر الطاقة).

– يجب كتابة العبارة التالية أسفل قائمة العصائر الطازجة (بدون سكر مضاف).

– يجب الإفصاح عن كمية السكر المضاف في الخلطات والمشروبات بكتابة العبارة التالية: يحتوى على (كمية السكر بالجرام) من السكر المضاف.

– يجب كتابة العبارة التالية بشكل واضح ومقروء: يحق للمستهلك طلب عدم إضافة السكر في الخلطات والمشروبات.

كما أشارت الهيئة إلى ضرورة وضع ملصق يحتوي على التحذيرات الآتية:

– يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد البالغ من السكر المضاف أكثر من 50 جرامًا في اليوم؛ أي ما يعادل 12 ملعقة صغيرة من السكر.

– يجب ألا يتجاوز استهلاك الأطفال من السكر المضاف أكثر من 25 جرامًا في اليوم؛ أي ما يعادل 6 ملاعق صغيرة من السكر.

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