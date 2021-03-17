«الصحة»: ارتفاع إصابات كورونا النشطة لـ3553 شخصًا.. بينها 655 حالة حرجة

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 393حالة مؤكدة، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة 3553 منها 566 حالة حرجة.

وبيّنت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383499 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 373361 حالة، وتم تسجيل 7 حالات وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6585 حالة، فيما تم إجراء 50403 فحوص مخبرية جديدة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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