السعودية اليوم / الهيئة السعودية للفضاء تبحث مجالات التعاون مع إدارة الفضاء بالجمهورية الهندية



الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المرتبطة بقطاع الفضاء.

كما استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون في المهمات الفضائية والتقنية، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في وقت سابق.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.

// انتهى //

17:51ت م

0172



الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -عبر الاتصال المرئي- اليوم بمعالي أمين إدارة الفضاء الهندية ورئيس هيئة الفضاء ورئيس منظمة الأبحاث الفضائية بالجمهورية الهندية الدكتور كايالاسافاديو سيفان .وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المرتبطة بقطاع الفضاء.كما استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في المجالات البحثية والعلمية وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون في المهمات الفضائية والتقنية، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في وقت سابق.حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //17:51ت م0172

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