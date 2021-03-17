السعودية اليوم / انعقاد المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب



تونس 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

بدأت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس اليوم أعمال المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية العامة للأفريبول.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية أن هذا المؤتمر ينعقد لاستعراض تداعيات جائحة

وأضاف أن أجهزة الأمن - إلى جانب الطواقم الطبية - كانت في صدارة الجهات المتصدية لهذه الآفة، إذ عملت وسهرت على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وحظر التجول، مما جعل دورها حاسما في الوقاية من العدوى وتقليص الإصابات، كما كانت أجهزة الحماية المدنية في مقدمة المتعاملين مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولذلك وجب إيلاء هذه الموضوعات الاهتمام اللازم.

واستعرض المؤتمر التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.

كما ناقش مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب التصور المعدّ حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة.

// انتهى //

17:27ت م

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تونس 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسبدأت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس اليوم أعمال المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية العامة للأفريبول.وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية أن هذا المؤتمر ينعقد لاستعراض تداعيات جائحة كورونا على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.وأضاف أن أجهزة الأمن - إلى جانب الطواقم الطبية - كانت في صدارة الجهات المتصدية لهذه الآفة، إذ عملت وسهرت على تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وحظر التجول، مما جعل دورها حاسما في الوقاية من العدوى وتقليص الإصابات، كما كانت أجهزة الحماية المدنية في مقدمة المتعاملين مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، ولذلك وجب إيلاء هذه الموضوعات الاهتمام اللازم.واستعرض المؤتمر التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، وتداعيات أزمة كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها.كما ناقش مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، ومشروع الخطة المرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب التصور المعدّ حول أهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة.// انتهى //17:27ت م0163

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