السعودية اليوم / أمانة منطقة عسير تنفذ حملة رقابية مكثفة على المطاعم في عسير



أبهـا 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

نفّذت أمانة منطقة عسير ، العديد من الجولات الرقابية ضمن حملة الأمانة الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية في المنطقة.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 35 مطعماً وتحرير 160 مخالفة, ومصادرة وإتلاف 148 لتراً من الزيوت الفاسدة والمواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد سحب 34 عينةً للفحص في مختبر الأمانة, وذلك عبر 426 جولة رقابية, حيث تنوعت المخالفات المرصودة ما بين سوء تخزين الأطعمة وسوء النظافة العامة بالمنشأة والعاملين بها, وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية.

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17:27ت م

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