السعودية اليوم / الجلسة العلمية لمنتدى طب الأسرة تؤكد أهمية دقة التشخيص للحفاظ على الصحة العامة



جدة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

شدد المشاركون في الجلسة العلمية لمنتدى طب الأسرة التي انطلقت مساء أمس - افتراضيا - تحت عنوان "المستجدات في علاج آلام الجهاز العضلي والهيكلي" على أهمية سرعة الدقة في التشخيص والعلاج، مما يؤدي إلى ضرورة الحفاظ على الصحة العامة للإنسان، مشخصين أن الروماتويد والذئبة الحمراء سببان لالتهاب المفاصل.

واستعرض رئيس منتدى طب الأسرة الدكتور أشرف عبدالقيوم خلال الجلسة العلمية -التي حضرها 400 من الأطباء والطبيبات- أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والمشاكل الناتجة عنها والمعاناة لدى المرضى، إلى جانب دور طب الأسرة في علاج هذه المشاكل ، إضافة إلى فعالية المنتج الدوائي في علاج الألم من خلال أدوية مبتكرة تجمع بين الكفاءة والسلامة.

وتناول استشاري طب الأسرة الدكتور بدر بن حمد المشاكل الطبية للجهاز العضلي والهيكلي التي يقابلها أطباء الأسرة في عياداتهم بشكل يومي، والتي ركزت على التهاب الوتر السفلي للقدم أو ما يُعرف بالتهاب اللفافة الأخمصية، وكيفية ما يعكسه العلاج بطريقة شمولية كمنهج لطب الأسرة، والخطوات العلاجية التي يسير عليها في التعامل مع أي مشكلة طبية، إلى جانب أنواع الأدوية التي يمكن استخدامها لتخفيف الألم والطرق غير الدوائية للتحكم بالألم.

من جانبه أكد استشاري الروماتويد الروماتيزم الدكتور سامي بحلس أهمية دقة التشخيص في سرعة العلاج من أجل الحفاظ على صحة المفاصل والصحة العامة للإنسان.

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17:25ت م

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