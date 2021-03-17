السعودية اليوم / انطلاق فعاليات اليوم الوطني للمشي بتعليم الشرقية



الدمام 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

بدأت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، اليوم، البرامج الاستباقية المصاحبة لفعاليات "اليوم الوطني للمشي "، التي تطلقها الأحد القادم، " تحت شعار "قد التحدي تمشي"، وتستمر لمدة أسبوع، وتستهدف رفع أعداد ممارسي وممارسات هذة

وتهدف هذه الفعالية إلى تمكين المستفيدين من أولياء الأمور والطلاب والطالبات ومنسوبي قطاع التعليم لبناء جيل صحي يعنى بالوقاية.

// انتهى //

17:24ت م

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الدمام 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسبدأت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، اليوم، البرامج الاستباقية المصاحبة لفعاليات "اليوم الوطني للمشي "، التي تطلقها الأحد القادم، " تحت شعار "قد التحدي تمشي"، وتستمر لمدة أسبوع، وتستهدف رفع أعداد ممارسي وممارسات هذة الرياضة الهامة، تحقيقاً لأهداف برنامج جودة الحياة وتعزيز كفاءة نمط الحياة للفرد والأسرة.وتهدف هذه الفعالية إلى تمكين المستفيدين من أولياء الأمور والطلاب والطالبات ومنسوبي قطاع التعليم لبناء جيل صحي يعنى بالوقاية.// انتهى //17:24ت م0159

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