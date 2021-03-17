السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي بوزير الصناعة الأردني السابق



عمّان 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم بوزير الصناعة والتجارة الأردني السابق الدكتور طارق الحموري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين.

// انتهى //

17:00ت م

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