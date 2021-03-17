السعودية اليوم / غرفة جازان تنظم ورشة عمل للتعريف بمنصة التبرعات الوطنية



جيزان 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

نظمت غرفة جازان بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم ورشة تعريفية بمنصة التبرعات الوطنية بحضور المدير العام لفرع الوزارة المهندس أحمد بن محمد القنفذي وممثلي الجهات الحكومية في منطقة جازان.

وأكد المهندس القنفذي أن المنصة الوطنية للتبرعات تهدف إلى تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والأفراد وتوحيدها بما يُعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، وطرح المبادرات المعتمدة للمنظمات الأهلية في القطاع غير الربحي بشكل دوري لسد أولويات الاحتياج التنموي من خلال عرض المشاريع والبرامج بشفافية وموثوقية للمانحين والمساهمين من أفراد ومنظمات.

وبيّن القنفذي أن المنصة تضم مبادرات معتمدة لجمعيات أهلية مرخصة من الوزارة في منطقة جازان، وذلك من خلال تحديد أوجه صرف التبرعات الصادرة عن الأفراد والمنظمات وتوجيهها لمستحقيها من الفئات الأشد حاجة، إضافة إلى أن جميع الأفراد بإمكانهم الاستفادة من خدمات التبرع عن طريق المنصة بكل يسر وسهولة، وبوسائل دفع إلكترونية متنوعة.

وتم خلال ورشة العمل استعراض أعمال المنصة للمشاركين في ورشة العمل، التي تستهدف توعية المتبرعين بالمنصة ودورها في إيصال التبرعات بطرق سريعة جدا وآمنة.

وبادر ممثلو الجهات الحكومية المشاركين في الورشة بالدعم الكامل للتعريف بالمنصة وذلك من المواقع الدعائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر ثقافة التبرع عبر المنصة الوطنية للتبرعات.

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16:53ت م

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