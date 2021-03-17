السعودية اليوم / " البيئة" بالشرقية ينفذ حملة رقابية على سوق السمك المركزي بمحافظة الأحساء



الأحساء 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم حملة تفتيشية على سوق الأسماك بمحافظة الأحساء .

وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلّ من مكتب الوزارة بمحافظة الأحساء والهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي وأمانة محافظة الأحساء ، وأسفرت عن مصادرة وإتلاف (289) كيلوجراما من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، منها (54) كيلوجراما من الأسماك المتنوعة، و(٢٠٧) كيلوجرامات من الروبيان المعاد تسييحه، و(٢٨) كيلوجراما من القبقب، ومصادرة أكثر من (٥٦) قطعة من أدوات التقطيع والتجهيز غير الصالحة للاستخدام وتحرير (٣٤) إنذارا ومخالفة، وذلك لبيع أسماك فاسدة وإعادة تسييح أسماك مجمدة ، وبيع قبقب محظور صيده، وعدم الاهتمام بتغيير أدوات التقطيع عند تعرضها للتآكل والصدأ، وانتهاء البطاقة الصحية، وسوء نظافة العمالة، ومخالفة نشاط البيع.

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16:49ت م

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