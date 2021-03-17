

حائل 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو ‏الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بمكتبه اليوم , أمناء ‏مجالس المناطق وفريقا من وكالة الوزارة لشؤون المناطق بوزارة ‏الداخلية بمناسبة عقد الاجتماع الخامس لأمناء مجالس المناطق بالمملكة.‏

وأشاد سموه بدور مجالس المناطق في التنمية من خلال تحديد احتياجات ‏المنطقة من المشاريع بالقطاعات الحكومية وتحديد أولوياتها ومتابعة كل ‏ما يتعلق بالمشاريع الجاري تنفيذها وحل المشكلات التي تعترضها وكذلك ‏تقييم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل القطاعات ‏الحكومية.‏

كما نوه بأهمية مثل هذه الاجتماعات المتناظرة في تنسيق ‏العمل بين المجالس والتعرف على المشكلات وأهم الانجازات في كل ‏مجلس والعمل على تطبيقها في المجالس الاخرى مقترحاً أن يتم إنشاء ‏منصة تجمع أمانات المجالس لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بشكل ‏أسرع لتحقيق الهدف , متمنياً لهم التوفيق في كل ما يطرح ‏ويقترح من توصيات.‏

من جهته أكد مساعد مدير شؤون المناطق بوزارة الداخلية ‏فهد السديري أهمية مثل هذه الاجتمـاعـات المتناظرة وعقدها في المناطق لزيادة التعرف على مناطق المملكة ونقل ‏الخبرات والتجــارب بين أمناء المجــــالس لتحسين الأداء وتحديد المشاكل ‏التي تواجه عمل الامانات وإيجاد الحلول , مشيراً إلى توجيه سمو وزير ‏الداخلية على استمرار مثل هذه الاجتماعات والرفع بالتوصيات لاتخاذ ما ‏يلزم. ‏

فيما بينت أمين مجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود الخميس أنه تم خلال اللقاء طرح وبحث عدد ‏من الموضوعات المشتركة واتخذت عدد من التوصيات ‏‏, لافتة إلى أن اجتماع الأمناء القادم (السادس) سيعقد بمنطقة تبوك .

‏// انتهـى // ‏

16:34ت م

0145





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل أمناء مجالس المناطق وفريقاً من وكالة وزارة الداخلية ‏لشؤون المناطق ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.