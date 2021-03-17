شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الشورى» تناقش مشروع نظام «مكافحة التسول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب – إحدى اللجان المتخصصة -بمجلس الشورى، اجتماعًا لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل بن داود المذن، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك لدراسة مشروع نظام مكافحة التسول المحال إليها من المجلس.

وأبان رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع نظام لمكافحة التسول، مبيناً أن المشروع يسهم في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة.