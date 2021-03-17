شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة لمحافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت 20 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 15 مارس 2021م إلى 17 مارس 2021م تحمل على متنها 480 طنًا، تشتمل على 160 ألف كرتون تمور، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات مأرب، الحديدة، المهرة ، أبين، الضالع، لحج.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.