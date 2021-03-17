شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | تمديد العمل 24 ساعة في مراكز اللقاحات بالشرقية .. قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر لـ "اليوم" أنه سيتم قريبا تفعيل العمل بنظام 24 ساعة في مركز معارض الظهران ، وذلك لمواجهة الإقبال المتزايد للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19 .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في سياق متصل ،اليوم، عن تمديد ساعات العمل للتطعيم في مركز لقاحات الرياض لمدة 24 ساعة .

وقالت الوزارة أنه ‏ابتداءً من اليوم.. وبناء على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة، وأكدت أنه يمكن للجميع الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي ، مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.